ЕС выплатит Франции дотации из-за засухи

Новости мира:Совершенно очевидно, что происходит потепление климата во Франции, причем в дальнейшем оно будет только усиливаться.

Франция добилась от Европейской комиссии (ЕК) досрочной выплаты в связи с засухой 1 миллиарда евро из причитающихся ей дотаций в рамках финансирования программы общей сельскохозяйственной политики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийома.

"В связи с засухой во Франции мы получили согласие ЕК на досрочную выплату дотаций на сельское хозяйство в размере 1 миллиарда евро. Выплаты будут осуществлены 16 октября", - сказал министр.

Согласно его данным, Брюссель также разрешил Франции осуществить покосы травы на землях, находящихся под паром в 70 департаментах страны. Это решение связано с сильной нехваткой кормов для скота, вызванной продолжающейся с весны засухой в стране.

Министр подчеркнул, что совершенно очевидно, что происходит потепление климата во Франции, причем в дальнейшем оно будет только усиливаться.

"Нынешняя засуха, которая последовала за засухой прошлого года, создает поистине опасную ситуацию. В особо тяжелом положении оказались скотоводческие хозяйства", - подчеркнул Гийом.

Он признал, что в связи с продолжающимися трудностями некоторые фермеры намерены полностью и до срока забить весь скот и в дальнейшем более не заниматься его разведением, переключившись на другую сельхоздеятельность.

Гийом сообщил, что в связи с засухой прошлого года государством была выплачена фермерам финансовая помощь в размере 200 миллионов евро для компенсации их потерь. "Судя по всему, засуха этого года более сильная и выплаты будут большими по размеру", - сказал он.