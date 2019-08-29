Спекир Швеции: Влияние оккупации РФ на жизнь людей поразительное

Новости мира:Шведская делегация посетила Грузию и была удивлена тем, что там увидела.

Шведскую официальную делегацию, которая посетила Грузию, поразило то, как российская оккупация влияет на повседневную жизнь людей, заявил председатель парламента Швеции Андреас Норлен. Об этом сообщает "Первый канал" Грузии.

"Вчера мы посетили Европейскую мониторинговую миссию, и были поражены увиденным, тем, как отражается российская оккупация на повседневной жизни людей", - заявил спикер парламента Швеции на совместной пресс-конференции с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Швеция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, добавил он.

Представители оккупационных сил в августе возобновили установку столбиков в грузинском селе Гугутианткари района Гори, у оккупированного Дисеви.

Вследствие установки нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей. За сутки 17-18 августа ФСБ России похитила восемь граждан Грузии.