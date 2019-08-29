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Перезагрузка отношений: Лукашенко сделал предложение США

Перезагрузка отношений: Лукашенко сделал предложение США
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: http:president.gov.by

Новости мира:Президент Беларусии Александра Лукашенка и Джона Болтон обсудили американо-беларусские отношения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил советнику Президента США по национальной безопасности Джону Болтону обсудить вопросы белорусско-американских отношений во время встречи во Дворце Независимости.

Об этом сообщает на сайте Президента Беларуси.

"Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но Вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед Вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе которые, может быть, не очень приятны будут для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами", - заявил глава Беларуси.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг Вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и Вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что визит Джона Болтона в Беларусь является историческим: "Таких заметных высокопоставленных фигур (из США - ред.) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность этого визита".

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Кроме того, до нынешнего визита в Беларуси побывали многие эксперты и специалисты из США. "Я лично с ними встречался, вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некоторая история перезагрузки отношений", - отметил Президент Беларуси.

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США, Беларусь, Лукашенко, Джон Болтон.
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