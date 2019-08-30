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Молдова "объединяет": США сделает предложение РФ

Молдова "объединяет": США сделает предложение РФ
10:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В США выразили желание утилизировать боеприпасы на территории Молдовы с участием РФ.

США хотят совместно с Россией утилизировать боеприпасы на складах в приднестровском селе Колбасна, заявил накануне в Кишиневе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом сообщает ТАСС.

"Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, в США - своя. Я сказал президенту (Додону), что мы можем предоставить техническую помощь", - сказал он.

Советник Дональда Трампа рассказал, что США имеют значительный опыт утилизации боеприпасов, химического оружия. "Могут быть разные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом", - отметил Болтон.

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Ранее вопросы утилизации боеприпасов на территории Приднестровья обсуждались во время встречи министра обороны России Сергее Шойгу и президента Игоря Додона. Шойгу пообещал, что Россия предоставит Молдове оборудование, необходимое для утилизации боеприпасов, расположенных на складе вблизи села Колбасна в приднестровском регионе Молдовы.

"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, после встречи с Шойгу в Тирасполе заявил, что поддерживает идею утилизации боеприпасов, но подчеркнул, что этот вопрос будет решаться исключительно в ходе переговоров между Приднестровьем и Россией.

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Молдова, США, Россия, Приднестровье, Боеприпасы.
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