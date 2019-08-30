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Brexit: темп переговоров Лондона и Брюсселя ускоряется

Brexit: темп переговоров Лондона и Брюсселя ускоряется
12:25 Сегодня Телеграф ЕП

Новости мира:Великобритания и ЕС увеличили частоту переговоров о Brexit.

Переговоры по Brexit в течение сентября будут проходить два раза в неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в своем заявлении, что повышение частоты переговоров было частью его "энергичного и решительного" подхода к отказу от противоречивого механизма по Северной Ирландии - так называемого "бэкстопа".

"Меня вдохновили обсуждения с лидерами ЕС в течение последних недель, что есть готовность говорить об альтернативах антидемократического "бэкстопа", теперь пришло время для обеих сторон активизировать темп", - сказал он.

"Увеличение встреч и обсуждений необходимо, если мы хотим иметь возможность договориться о соглашении до даты выхода 31 октября, нет никаких "если" и "но", - добавил Джонсон

Его заявление появилось после того, как главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост встретился со своими коллегами из ЕС в среду. Один дипломат Евросоюза сказал, что встречи на следующей неделе состоятся во вторник, чтобы проинформировать переговорщиков о последних событиях в августе, и в четверг, чтобы поговорить о подготовке к выходу без соглашения.

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Обе стороны договорились обсудить ряд вопросов на будущих встречах, включая механизм "бэкстоп", чтобы сохранить границу на острове Ирландия открытой в случае Brexit без соглашения.

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ЕС, Франция, Великобритания, Евросоюз, Борис Джонсон, Brexit.
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