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Глава МИД Франции: Россия находится в Европе

Глава МИД Франции: Россия находится в Европе
13:11 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Также президент Франции заявил, что"Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России.

После последних комментариев президента Франции Эммануэля Макрона о России министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что "Россия находится в Европе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Существуют географические, исторические и культурные данные, которыми слишком часто пренебрегают. Россия расположена в Европе", - заявил министр на ежегодной конференции послов Франции.

9 сентября Ле Дриан посетит Москву вместе с министром обороны Франции Флоранс Парли, чтобы "начать говорить о том, что может снова стать архитектурой безопасности и доверия".

"В отношении Украины существует небывалое окно возможностей, оно возникло с украинским президентом, который стремится к миру и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения", - сказал министр.

"Сегодня складывается ситуация, которая позволяет нам организовать в ближайшие недели встречу в "нормандском формате", и мы не должны упустить шанс добиться конкретного продвижения вперед", - подчеркнул Ле Дриан, цитирует ТАСС. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон на днях тоже назвал Россию "глубоко европейской" страной. Выступая перед дипломатами, Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. Он выступил категорически против ужесточения санкций против Москвы.

Макрон и президент РФ Владимир Путин провели двустороннюю встречу накануне саммита G7, во время которой договорились дать толчок решению конфликта с Украиной.

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Франция, Москва, Россия, Европа, Эмануэль Макрон, Флоранс Парли.
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