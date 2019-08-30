Глава МИД Франции: Россия находится в Европе

Новости мира:Также президент Франции заявил, что"Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России.

После последних комментариев президента Франции Эммануэля Макрона о России министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что "Россия находится в Европе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Существуют географические, исторические и культурные данные, которыми слишком часто пренебрегают. Россия расположена в Европе", - заявил министр на ежегодной конференции послов Франции.

9 сентября Ле Дриан посетит Москву вместе с министром обороны Франции Флоранс Парли, чтобы "начать говорить о том, что может снова стать архитектурой безопасности и доверия".

"В отношении Украины существует небывалое окно возможностей, оно возникло с украинским президентом, который стремится к миру и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения", - сказал министр.

"Сегодня складывается ситуация, которая позволяет нам организовать в ближайшие недели встречу в "нормандском формате", и мы не должны упустить шанс добиться конкретного продвижения вперед", - подчеркнул Ле Дриан, цитирует ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях тоже назвал Россию "глубоко европейской" страной. Выступая перед дипломатами, Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. Он выступил категорически против ужесточения санкций против Москвы.

Макрон и президент РФ Владимир Путин провели двустороннюю встречу накануне саммита G7, во время которой договорились дать толчок решению конфликта с Украиной.