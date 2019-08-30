Скачать
Пятница, 30.08.2019
В Раде рассмотрят инициируемые Зеленским правки в Конституцию Украины
В Раде рассмотрят инициируемые Зеленским правки в Конституцию Украины
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Microsoft усовершенствует обмен сообщениями в Skype
Microsoft усовершенствует обмен сообщениями в Skype

Во Франции тестируют новою систему таможни

Во Франции тестируют новою систему таможни
18:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Франция, ожидая выход Великобритании из ЕС, начала подготовку создания новой системы таможенного контроля.

Франция начала тестирование новой системы таможенного контроля и оформления товаров на границе с Великобританией, которая будет введена в действие после выхода 31 октября государства из Евросоюза без вступления в силу соглашения об условиях Brexit.

Соответствующие процедуры основаны в формате генеральной репетиции во французском порту Кале, откуда автотранспорт на паромах через Ла-Манш переезжает на британскую территорию, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В течение одного месяца мы будем действовать в условиях, которые будут после Brexit", - заявил RTL министр общественных средств Франции Жеральд Дарманен.

Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения полной готовности к ситуации, которая возникнет в конце октября.

Brexit: темп переговоров Лондона и Брюсселя ускоряется

Во избежание больших очередей в Кале Франция расширила штат таможенников, приняв на работу 700 человек, установила дополнительные сканеры грузовиков и считыватели кодов товаров и номерных знаков машин.

Экспортеры смогут декларировать свои товары, отправляемые в Британию, онлайн.

В случае Brexit без соглашения торговля между ЕС и Британией будет осуществляться по правилам ВТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Великобритания, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте: опубликован текст
Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте
Новый министр обороны обозначил приоритеты работы ведомства
Министр обороны обозначил приоритеты работы ведомства
Камерон Диаз - 47: голливудские секреты красоты вечной красотки
Камерон Диаз - 47: голливудские секреты красоты вечной красотки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь