Пока парламент "отдыхает" - британцы протестуют

Новости мира:В 30 городах Британии планируются акции протеста против решения Бориса Джонсона остановить работу парламента.

В Великобритании по всей стране в субботу начались акции протеста против решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента накануне Brexit. Об этом сообщает Sky News.

Организаторы надеются, что десятки тысяч людей выйдут на улицы после серии демонстраций в пятницу вечером. Акции запланированы в 30 городах и городках по всей стране. В Лондоне протестующие уже собираются на Даунинг-стрит, где расположен офис премьера, и в Вестминстере.

Участники акции несут плакаты с призывами "защищать демократию, противостоять закрытию парламента" и "закрывать улицы, пока демократия не победит". Петиция против решения премьер-министра на сайте парламента получила более миллиона подписей.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства