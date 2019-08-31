Украина и Польша выступили за активизацию межпарламентского диалога

Новости мира:Зеленский выступает за активизацию межпарламентского диалога Украины и Польши.

Президент Владимир Зеленский выступает за активизацию межпарламентского диалога Украины и Польши.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с маршалом Сената Республики Польша Станиславом Карчевским, которая состоялась в рамках официального визита в Польшу.

Стороны выступили за активизацию межпарламентского диалога.

Зеленский пожелал польским парламентариям успехов на выборах в Сейм и Сенат в октябре этого года.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках трехсторонней Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, а также Сейма и Сената Польши.

Перед встречей Зеленский принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.