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Президент Германии попросил прощения у польского народа

Президент Германии попросил прощения у польского народа
09:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Франк-Вальтер Штайнмайер, во время церемонии ко дню начала Второй мировой войны, попросил извинения за событие войны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье попросил прощения Польши за события Второй мировой войны во время церемонии в польском городе Велюнь, где 80 лет назад упали первые бомбы.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения".

Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше... Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить.

Польша намерена "выставить счет" Германии за Вторую мировую

Президент Польши Дуда со своей стороны осудил нападение нацистской Германии на Польшу, назвав это "актом варварства" и "военным преступлением". 

Я убежден, что эта церемония войдет в историю польско-немецкой дружбы.

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Все по теме:

Германия, Польша, Вторая мировая война, Франк Вальтер Штайнмайер, Анджей Дуда.
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