Президент Германии попросил прощения у польского народа

Новости мира:Франк-Вальтер Штайнмайер, во время церемонии ко дню начала Второй мировой войны, попросил извинения за событие войны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье попросил прощения Польши за события Второй мировой войны во время церемонии в польском городе Велюнь, где 80 лет назад упали первые бомбы.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения".

Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше... Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить.

Президент Польши Дуда со своей стороны осудил нападение нацистской Германии на Польшу, назвав это "актом варварства" и "военным преступлением".

Я убежден, что эта церемония войдет в историю польско-немецкой дружбы.