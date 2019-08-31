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Польша намерена "выставить счет" Германии за Вторую мировую

Польша намерена "выставить счет" Германии за Вторую мировую
20:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Президент Польши заявил, что его страна "выставит счет" Германии за войну.

Президент Польши Дуда подтвердил высказанное ранее официальной Варшавой намерение требовать репарации от Берлина за причиненный во время Второй мировой войны вред.

Об этом польский президент заявил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в субботу, 31 августа, пишет "Немецкая волна".

Накануне памятных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны Дуда подчеркнул, что выплата компенсаций странам, которые подверглись нападению со стороны нацистской Германии, является "вопросом ответственности и морали". На фоне этого он вспомнил экономические и человеческие потери, которых испытала Польша во время Второй мировой войны.

Боевые действия и оккупация нанесли Польши "огромный ущерб", отметил глава государства. Кроме того, по словам Дуды, почти шесть миллионов поляков погибли, а города лежали "в руинах". Большинство погибших были мирными жителями, добавил Дуда.

"Мы этого не забываем", - сказал глава польского государства.

Еще одним аспектом, который вспомнил польский президент, стало и то, что около половины гражданских жертв Второй мировой войны в Польше, - то есть почти три миллиона человек - были евреями, "грубо истребленными через расовое безумие Гитлера".

Поэтому польский парламент "выставит за это счет", предостерег польский президент.

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Вместе с тем глава польского государства отметил хорошие отношения между Польшей и Германией, назвав их "образцом для народов этого мира". Хотя поляки "никогда не забывали историю", но за прошедшее с момента окончания войны время Берлин и Варшава "целиком и полностью примирились", отметил Дуда.

Как сообщалось ранее, что в 2017 году в Польше было сформировано парламентскую комиссию по вопросу репараций ФРГ. Вскоре она должна представить свое заключение.

Президент Дуда выразил уверенность, что решение будет найдено.

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Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявлял о дискриминации его страны при распределении компенсаций. По его словам, хотя Польша особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом, она получила минимальные выплаты, тогда как Франция и Нидерланды "потеряли во много раз меньше, но получили более компенсаций".

Впрочем, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не уточнил сумму, которую Варшава намерена требовать от Берлина. В свою очередь, немецкая сторона считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора о воссоединении Германии от 1990 года.

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В воскресенье, 1 сентября, Дуда принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ожидается, что он посетит польский город Велюнь, который первым подвергся нападению со стороны нацистской Германии 1 сентября 1939.

Дуда подчеркнул, что "очень благодарен" Штайнмайеру за то, что этот город они посетят вместе. Кроме того, Штайнмайер примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве, рассказал польский президент.

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Германия, Польша, Вторая мировая война, Анджей Дуда.
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