Министр энергетики США о санкциях против РФ: Скорее всего, продолжим ужесточать

Новости мира:Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ.

Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат ужесточать санкции против России.

Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри, сообщает Reuters.

Перри выступил с таким заявлением 31 августа после встречи с польскими и украинскими политиками в Варшаве, где проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

"Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против России после аннексии украинского Крыма в 2014 году", - заявил министр энергетики США.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Польше, заявил: "Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот".

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции в отношении РФ должны сохраняться и Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.