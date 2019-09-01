Застрял в лифте: Папа Римский опоздал на проповедь

Новости мира:Папа Римский застрял в лифте на 25 минут.

Папа Римский Франциск застрял в лифте почти на полчаса, его освободили пожарная бригада. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Папа Римский Франциск опоздал на свою проповедь на площади Святого Петра в воскресенье, объясняя, что он застрял в лифте в Ватикане на 25 минут и был освобожден пожарными.

"Прошу прощения", - сказал он, начав выступление с опозданием примерно на 10 минут.

Затем он объяснил, что в Ватикане появилась проблема с электропитанием и он застрял в лифте, пока не был освобожден пожарными Ватикана.

"Аплодисменты пожарным", - сказал он собравшимся.