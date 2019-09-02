Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться

Нидерландская авиакомпания KLM: наземный персонал заявил о забастовке

Нидерландская авиакомпания KLM: наземный персонал заявил о забастовке
06:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Наземные работники авиакомпании KLM хотят провести забастовку.

Наземный персонал авиакомпании KLM планирует провести забастовку в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме в понедельник.

Об этом сообщает NOS.

"Утром KLM ликвидирует десять рейсов из-за забастовки наземного персонала в международном аэропорту Схипхол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наземный персонал KLM не будет работать с 8:00 до 10:00 в понедельник. Предполагают, что в акции примет участие как минимум 80% персонала.

Причиной забастовки стало недовольство относительно нового коллективного трудового договора. Среди прочего, работники требуют повышения заработной платы на 8% за два года, гибкого графика работы и увеличения персонала.

Аэропорт Барселоны: забастовки персонала отменили

Авиакомпания пока не уточнила, какие именно рейсы отменены. В то же время, не исключено, что будет отменено или отложено более рейсов, поэтому пассажирам рекомендуют проверять информацию на сайте или в мобильном приложении KLM.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Забастовка, Самолет, Нидерланды, Авиакомпания, KLM.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
04 "Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
05 340 тысяч зрителей наблюдало за первым в мире игроком 60 уровня WoW Classic (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
На Багамских островах бушует ураган &quot;Дориан&quot; (Видео)
На Багамских островах бушует ураган "Дориан" (Видео)
Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе
Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь