Нидерландская авиакомпания KLM: наземный персонал заявил о забастовке

Новости мира:Наземные работники авиакомпании KLM хотят провести забастовку.

Наземный персонал авиакомпании KLM планирует провести забастовку в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме в понедельник.

Об этом сообщает NOS.

"Утром KLM ликвидирует десять рейсов из-за забастовки наземного персонала в международном аэропорту Схипхол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наземный персонал KLM не будет работать с 8:00 до 10:00 в понедельник. Предполагают, что в акции примет участие как минимум 80% персонала.

Причиной забастовки стало недовольство относительно нового коллективного трудового договора. Среди прочего, работники требуют повышения заработной платы на 8% за два года, гибкого графика работы и увеличения персонала.

Авиакомпания пока не уточнила, какие именно рейсы отменены. В то же время, не исключено, что будет отменено или отложено более рейсов, поэтому пассажирам рекомендуют проверять информацию на сайте или в мобильном приложении KLM.