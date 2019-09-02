Молдове довелось отложить визит делегации в США

Новости мира:Делегация Молдовы во главе с премьером Майей Санду отложила визит в США.

Визит правительственной делегации Молдовы во главе с премьер-министром Майей Санду, который должен был проходить с 1 по 4 сентября, отложен на неопределенное время.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Молдовы, визит пришлось отложить из-за возникших изменений повестки дня работы государственного секретаря США Майка Помпео.

"Офис госсекретаря США попросил молдавскую делегацию отложить свой визит. В настоящее время ведется работа над согласованием наиболее подходящей для обеих сторон даты", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе правительства отмечается, что вопрос инициирования важных процессов, стоящий на повестке дня партнерства Молдовы и США, "обсуждался с советником президента США Джоном Болтоном, который недавно совершил визит в Кишинев".

"В беседе с официальным представителем США были затронуты наиболее важные вопросы повестки дня и определены действия, которые должны быть предприняты кишиневским правительством в ближайшие месяцы", - отмечает правительство.

В ходе своего визита в Молдову на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что "у США и Молдовы очень насыщенная повестка потенциального сотрудничества, выгодного для обеих стран". Он выразил надежду, что "поездка молдавской делегации в Вашингтон станет хорошей возможностью изучить некоторые из направлений такого сотрудничества".

Новая дата визита пока не сообщается.