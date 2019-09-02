У побережья Турции тонет корабль

Новости мира:У берегов Турции корабль севший на мель начинает тонуть.

У западного побережья Турции, недалеко от острова Бозджаада, тонет корабль, который сел на мель.

Об этом сообщает информагентство DHA.

"Корабль Kanuni DS, предназначенный для ведения донных работ, сел на мель и начал тонуть у острова Бозджаада. На борту находятся 8 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Поскольку зона, где размещается экипаж, находится над водой, члены экипажа отказались покидать корабль.

Неисправность корабля была замечена вчера вечером. В корпус начала поступать вода и капитан во избежание затопления намеренно посадил корабль на мель.

В середине августа у северного побережья Турции, на Черном море, недалеко от Синопа сел на мель экскурсионный катер с 12 пассажирами на борту.