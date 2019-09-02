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Греция будет иначе защищаться от "наплыва" мигрантов

Греция будет иначе защищаться от "наплыва" мигрантов
14:50 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В связи с огромным количеством мигрантов в Греции правительство предпринимает чрезвычайные меры.

Греческое правительство объявило чрезвычайные меры по борьбе с "огромными волнами" искателей убежища, прибывающих из Турции, чтобы не повторить кризиса 2015 года.

Меры представил министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении", - сказал министр.

Греческие власти пообещали усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

Больше 150 мигрантов попали в беду на надувных лодках у берегов Марокко

Также греческое правительство обратится в НАТО и ЕС с просьбой помочь активизировать патрулирование в этом районе.

Из Турции в Грецию переплыло более 160 мигрантов

На прошлой неделе около 650 человек, среди которых 240 детей, преимущественно афганского происхождения в течение нескольких часов высадились на остров Лесбос.

В настоящее время почти 11 000 человек живут в лагере для мигрантов на острове, который рассчитан на максимум 3000 человек.

Почти половина из 56 000 прибывших беженцев и мигрантов в Европу в этом году прошли через греческие острова.

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Мигранты, Греция, Миграция, Убежище, Чрезвычайные меры.
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