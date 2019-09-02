Премьер Грузии прокомментировал уход с поста

Новости мира:Уходящий с поста премьер Грузии не назвал своего преемника.

Объявивший в понедельник о своей отставке премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что первый, с кем он поделился своими планами оставить этот пост, был лидер правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

"Когда я решил, что должен уйти в отставку, мой первый разговор об этом в конце весны был с Бидзиной Иванишвили", - сообщил М.Бахтадзе на встрече с представителями СМИ, на которой он подробно разъяснил, чем было обусловлено принятое им решение.

По его словам, эти беседы продолжились еще несколько месяцев. "А вчера я провел последние консультации с нашей политической командой, после чего принял окончательное решение оставить этот пост", - сказал уходящий премьер.

При этом он подчеркнул, что главное - уже удалось создать, внедрить и определить стратегические рамки развития страны, на что он получил в свое время от команды мандат, после чего счел, что свою миссию на данном этапе выполнил.

В то же время М.Бахтадзе не назвал своего приемника на посту премьера.

"Об этом все узнают завтра после заседания политсовета партии", - заявил он.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта" сообщили, что новым премьер-министром станет действующий министр внутренних дел Георгий Гахария.

Между тем, по заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахария будет "плевком" грузинскому обществу, которое уже третий месяц требует его отставки с поста министра внутренних дел за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня в Тбилиси, когда пострадали сотни людей.

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года, став четвертым премьером после смены власти в Грузии в 2012 году.