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Корбин: Мы должны сплотиться и остановить Brexit без сделки

Корбин: Мы должны сплотиться и остановить Brexit без сделки
17:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британская оппозиция назвала эту неделю решающей, чтобы остановить Brexit без соглашения.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в понедельник назвал нынешнюю неделю решающей, чтобы положить конец вероятным намерениям британского правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения с Брюсселем.

"Мы должны сплотиться и остановить (Brexit - ред.) без сделки - эта неделя может быть нашим последним шансом. А затем нам нужны всеобщие выборы", - цитируют местные СМИ слова Корбина, сказанные на выступлении в Солфорде.

Лидер лейбористов пообещал, что на этих выборах народ Великобритании сможет вернуть себе контроль над развитием событий и сказать финальное слово относительно перспектив Brexit, в том числе относительно возможности его отмены.

Корбин также напомнил, что лейбористы не отказывались от возможного вотума недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона.

"Вотум недоверия очень даже стоит на повестке дня. Если будет (вариант - ред.) с Brexit без соглашения, то мы будем голосовать за то, чтобы остаться (в ЕС - ред.); а если будет какое-нибудь другое соглашение, тогда наша партия путем демократических процессов определит, какую позицию занять", - добавил он.

В понедельник телерадиокорпорация BBC сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки.

На фоне сообщений о возможности досрочных выборов, у Джонсона позже в понедельник запланирована внеочередная встреча кабинета министров. Ожидается, что она пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее стало известно, что межпартийная группа политиков планирует во вторник представить на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Между тем в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает эту инициативу, о том, что они будут исключены из партии и переизбраны. Среди консерваторов, которые выступают за этот законопроект, - бывший министр юстиции Дэвид Гок.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что такое голосование будет восприниматься Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

Джонсон посоветовал парламенту прекратить попытки блокирования Brexit

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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Великобритания, Борис Джонсон, Джереми Корбин, Brexit.
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