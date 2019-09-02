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Франция ввела новые правила для владельцев электросамокатов

Франция ввела новые правила для владельцев электросамокатов
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Во Франции ввели правила использования электросамокатов, чтобы снизить количество аварий.

Власти Франции ввели правила использования электросамокатов, сегвеев и гироскутеров и предусмотрели штрафы для нарушителей, сообщают в понедельник французские СМИ.

Правила с воскресенья действуют на всей территории страны. В частности, они запрещают использование этих электрических транспортных средств людьми младше 12 лет. Запрещено управлять такими средствами передвижения с наушниками в ушах, равно как и разгоняться быстрее 20 километров в час. Брать с собой пассажиров не разрешается.

Кроме того, любители этих модных во многих городах мира транспортных средств обязаны ездить по велодорожкам в случаях, когда они есть. Они не имеют права выезжать на автомобильные дороги за пределами города.

В Париже в последние месяцы уделяют пристальное внимание электросамокатам, так как выросло количество ДТП с их участием, отмечает газета "Фигаро".

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Поэтому в городе еще летом ввели еще более жесткие ограничения. В частности, на пешеходных улицах скорость движения на электросамокатах не должна превышать восемь километров в час. Их запрещено использовать в парках и садах. Запрещено ездить по тротуарам, а оставлять электрические самокаты, сегвеи и гироскутеры разрешается исключительно на парковках для автомобилей и мотоциклов.

Нарушителям правил во Франции грозят штрафы. Так, за не самое серьезное нарушение предусмотрен штраф в 35 евро, за нарушение запрета движения по тротуарам предусмотрен штраф в 35 евро. Самое суровое наказание грозит тем, у кого скорость электросамокатов не будет автоматически ограничена 20 километрами в час.

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Франция, ДТП, Правила, Электросамокат.
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