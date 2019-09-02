Могерини убеждена, что мир требует, чтобы ЕС был глобальным поставщиком безопасности

Новости мира:Могерини считает, что развитие совместной обороны и безопасности стало самым мудрым шагом ЕС.

Евросоюз в течение прошедших пяти лет смог заложить фундамент для развития общей безопасности и обороны, и такие усилия стали наиболее разумным шагом со стороны государств-членов ЕС.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время встречи с европейскими дипломатами заявила высокий представитель ЕС Могерини.

"Еще пять лет назад все говорили мне, что тесная интеграция в сфере обороны просто невозможна. Этот вопрос воспринимался как шутка - да, вы можете пытаться, но это еще никому не удавалось. Но мы смогли ввести оборону Европейского Союза, ее фундаментальные составляющие. В один из самых тяжелых моментов наши государства наконец поняли, что инвестирование в Европейский Союз, особенно в его безопасность и оборону, является наиболее разумной вещью, которую мы можем сделать", - отметила высокий представитель ЕС во время выступления, который был размещен на видеопортале Евросоюза EbS.

Она поблагодарила военных европейских стран, которые помогли Еврокомиссии в работе над формированием совместной обороны ЕС, и отметила, что этот вопрос является важным, в частности, для дальнейшей политической интеграции Европейского Союза.

Высокий представитель ЕС подчеркнула, что европейские страны доказали способность действовать вместе в сфере обороны и безопасности. Были осуществлены масштабные инвестиции в развитие оборонной промышленности, соответствующих европейских технологий и возможностей. Был создан единый командный центр для координации тренировочных миссий Евросоюза, введена система совместных учений, усиленны способности "гражданского компакта" - механизма совместного реагирования ЕС на чрезвычайные события, сказала она.

По словам Могерини, Евросоюз также доказал способность развернуть масштабную военную операцию всего за два месяца. В качестве примера высокий представитель ЕС назвала операцию "София", которая была основана для реагирования на миграционные процессы в Средиземном море и которая, несмотря на трудности, остается одним из общих достижений Евросоюза.

Высокий представитель также напомнила, что на прошлой неделе во время неформальной встречи в Финляндии министры обороны стран ЕС обсудили идею координации военно-морского присутствия в регионах, представляющих стратегический интерес для Европейского Союза.

"В течение нескольких лет наше оборонное сотрудничество развивалось более активно, чем ожидалось в прошлом. При этом наш общий потенциал является более мощным, и все еще нуждается в реализации. Я убеждена, что новый президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии - ред.) с ее опытом будет одной из первых, кто будет подталкивать работу в этом направлении", - сказала Могерини.

Она отметила, что современный мир требует, чтобы ЕС был глобальным поставщиком безопасности, и выразила убеждение, что у новоназначенного высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и президента Европейского совета Шарля Мишеля хватит решимости и мужества, чтобы продолжить работу над общей обороной Европейского Союза.