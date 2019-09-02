Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"

Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"
20:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически против переноса срока Brexit.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

"Мы не примем никаких попыток отойти от наших обещаний", - сказал он, выступая на Даунинг-стрит, 10. При этом премьер назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными".

"Не существует никаких обстоятельств, при которых я попросил бы Брюссель об отсрочке", - добавил Джонсон.

Корбин: Мы должны сплотиться и остановить Brexit без сделки

Ранее стало известно, что группа британских депутатов, выступающих против "жесткого" Brexit - без соглашения с ЕС, с целью избежать этого варианта хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года.

Ожидается, что межпартийная группа политиков планирует во вторник представить на рассмотрение соответствующий законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit &quot;бессмысленными&quot;
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь