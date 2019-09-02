Небо Прибалтики будут охранять чешские самолеты

Церемония состоялась на эстонской авиабазе "Эмари", сообщают Ceske Noviny.
"Чешские пилоты... взяли на себя ответственность за охрану воздушного пространства Балтии. Они будут отвечать за охрану неба над Эстонией, Литвой и Латвией в ближайшие месяцы вместе с датскими и бельгийскими пилотами, заменив британских коллег", - говорится в сообщении.
За балтийским воздушным пространством в рамках комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS) будут следить истребители JAS-39 Gripen. Чешская армия отправила в Эстонию 5 самолетов и 90 солдат. Они будут размещены в Эстонии до конца этого года. По словам министра обороны Чехии Любомира Метнара, Чехия выполняет свои обязательства перед альянсом в Эстонии. "Мы посылаем четкий месседж, что судьба союзников нам не безразлична", - сказал он.
По его словам, чешские солдаты готовы так же защищать эстонскую территорию, как и чешскую. «Мы направили наших лучших профессионалов с лучшими технологиями», - подчеркнул министр.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк приветствовал участие чешских летчиков и чешской армии в защите воздушного пространства Эстонии и НАТО. Он заявил чешским журналистам, что агрессия России на Донбассе наглядно показала, что НАТО должно продемонстрировать свое единство не только в политическом смысле, но и в развитии своих военных возможностей. Российские самолеты часто пролетают близко к эстонской границе и иногда нарушают ее. Эстонский министр уверен, что присутствие пилотов-истребителей НАТО заставляет Россию вести себя гораздо осторожнее и в большем соответствии с правилами.
Поскольку страны Балтии не имеют собственных сверхзвуковых воздушных сил, страны-члены Альянса по очереди охраняют их воздушное пространство.
ВВС Чехии за последние десять лет в третий раз будут выполнять такую задачу. Перед этим они дежурили в 2012 году. Ранее патрулирование выполняли самолеты одной из стран альянса, но из-за ухудшения отношений с Россией сейчас на дежурство выходят три воздушные части.
Три международных батальона действуют в Литве, Латвии и Эстонии в рамках так называемого передового присутствия НАТО.