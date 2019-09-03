Люксембуржцы первые по затратам на поездку в отпуск

Новости мира:Люксембуржцы считают качественный отпуск наибольшим приоритетом среди всех жителей ЕС.

Жители Люксембурга потратили больше всего на поездку в отпуск в 2017 году - около 769 евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

На втором месте по количеству потраченных на отпуск денег жители Австрии - около 641 евро, на третьем - Мальты (около 633 евро).

В среднем жители ЕС потратили около 377 евро за одну поездку в 2017 году.

В 2017 году жители ЕС потратили примерно 467 миллиардов евро на туристические поездки, в основном на поездки за пределы своей страны (56%).

Жители ЕС потратили 82% своих туристических расходов на поездки в Европу (78% внутри ЕС).