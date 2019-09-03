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Германия выделит миллион евро на гуманитарные проекты в Украине

Германия выделит миллион евро на гуманитарные проекты в Украине
19:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Германия в этом году выделит 1 млн евро на реализацию в Украине гуманитарных проектов ООН.

Германия в этом году выделит 1 млн евро на реализацию в Украине гуманитарных проектов ООН.

Об этом сообщили в Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Как отмечается, благодаря гранту Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сможет продолжать реализацию своих мероприятий гуманитарной помощи для жителей востока Украины, страдающих в результате конфликта с обеих сторон линии разграничения.

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"К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов", - отмечается в сообщении посольства.

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Все по теме:

Германия, ООН, Гуманитарная помощь, Донбасс.
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