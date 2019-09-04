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Джонсон выгоняет из своей партии внука Черчилля и еще 21 депутата

Джонсон выгоняет из своей партии внука Черчилля и еще 21 депутата
09:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Николас Сомс, внук Черчилля, был в числе тех кто голосовал против планов Джонсона относительно Brexit.

Внук Уинстона Черчилля будет исключен из Консервативной партии после вчерашнего голосования в парламенте против планов премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Николас Сомс был одним из 21 депутатов-консерваторов, которые проголосовали вместе с оппозиционными партиями за то, чтобы взять под контроль повестку дня парламента и внести на голосование законопроект, требующий новой отсрочки Brexit.

Джонсон перед голосованием пригрозил однопартийцам исключением за голосование против правительства. Британские СМИ отмечают, что это один из самых странных поворотов в трехлетнем кризисе Brexit.

71-летний Сомс, который был посвящен в рыцари королевой Елизаветой в 2014 году, является членом парламента с 1983 года и ранее занимал должность младшего министра обороны. Он сын Мэри Сомс, младшей из пятерых детей Черчилля.

Джонсон будет добиваться внеочередных выборов в случае новой отсрочки Brexit

Среди тех, кого также должны исключить из Консервативной партии, 79-летний Кен Кларк, старейший депутат в Палате общин, и бывший министр финансов Филип Хаммонд.

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Великобритания, Борис Джонсон, Премьер-министр, Консервативная партия, Brexit.
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