Скачать
Среда, 04.09.2019
Санкции после 6 сентября: Геращенко напомнила РФ о решении Морского трибунала
Санкции после 6 сентября: Геращенко напомнила РФ о решении Морского трибунала
Закон о снятии неприкосновенности ждет подписи на столе у Зеленского
Закон о снятии неприкосновенности ждет подписи на столе у Зеленского
Павелко оценил шансы сборной Украины на выход на Евро-2020
Павелко оценил шансы сборной Украины на выход на Евро-2020
Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)
Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)

Более 11% ВВП на здравоохранение тратится только в 2 странах ЕС

Более 11% ВВП на здравоохранение тратится только в 2 странах ЕС
10:23 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: pixabay.com

Новости мира:Франция и Германия больше всего тратят на систему здравоохранения среди всех стран-членов ЕС.

Франция больше всего среди стран Европейского Союза тратит на сферу здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Текущие расходы на здравоохранение во Франции в 2016 году были эквивалентны 11,5% ВВП. Следующие самые высокие показатели были в Германии (11,1%) и Швеции (11,0%).

Расходы на здравоохранение составляют менее 7,5% ВВП в 12 государствах-членах, при этом в Румынии зафиксирован самый низкий показатель (5,0%).

Люксембуржцы первые по затратам на поездку в отпуск

Хотя Люксембург имеет второе самое низкое соотношение расходов на здравоохранение и ВВП, это отражает высокий уровень ВВП в Люксембурге.

В среднем в странах ЕС расходы на здравоохранение в 2016 году составили 10% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Франция, Здравоохранение, ВВП, Евростат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
02 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
03 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
04 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Главные события за 3 сентября в Украине
Гончарук поделился ожиданиями от СБУ
Гончарук поделился ожиданиями от СБУ
Мелисса Бенойст вышла замуж за Криса Вуда (Фото)
Мелисса Бенойст вышла замуж за Криса Вуда (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь