Обновлен рейтинг самых комфортных городов: Киев далеко "внизу"

Новости мира:Столица Австрии продолжает лидировать в рейтинге самых комфортных городов мира.

Столица Австрии Вена второй год подряд сохраняет статус наиболее комфортного и пригодного для жизни города.

Рейтинг Global Liveability Index 2019 составил британский журнал The Economist, сообщает "Европейская правда".

Кроме Вены, из европейских городов в десятку самых комфортных попал также Копенгаген, который занимает 9 строчку.

В целом же первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Вена, Мельбурн, Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген, Аделаида.

Наименее пригодным для жизни эксперты признали сирийский Дамаск, который занимает 140 строчку.

Киев находится на 117 месте и входит в пятерку городов, которые за последние 5 лет больше всего улучшили свои позиции в рейтинге. В прошлом году наша столица находилась на 118 месте.

При составлении рейтинга эксперты учитывали уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.