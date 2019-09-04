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ВВС Турции учатся управлять С-400 в России

ВВС Турции учатся управлять С-400 в России
15:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Российские военнослужащие начали обучать турецких солдат управлять ЗРК С-400 на территории РФ.

Военнослужащие ВВС Турции начали учения в России, в ходе которых будут учиться управлять ЗРК С-400.

Об этом сообщило минобороны Турции.

"В рамках проекта по системам противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия С-400, в российском городе Гатчина началось обучение с участием личного состава ВВС Турции", - указано в заявлении минобороны.

27 августа было объявлено о начале второго этапа поставки ЗРК С-400 из РФ в Турцию. Пока больше сообщений о прибытии новых самолетов не поступает.

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Недавно Турция заявила о том, что нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

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Все по теме:

Турция, ПВО, РФ, ВВС Турции, Минобороны Турции, ЗРК С-400.
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