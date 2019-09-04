Еврокомиссия и Ирландия продолжают сотрудничать в рамках переговоров о Brexit

Европейская комиссия (ЕК) на переговорах по Brexit готова рассмотреть альтернативы своему варианту страховочного плана для ирландской границы (backstop) при условии, что они будут совместимы с соглашением о выходе Великобритании из ЕС, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Комиссия и Ирландия продолжают сотрудничать в рамках переговоров о Brexit. Очевидно, что особое положение острова учитывается. Мы хотим сохранить целостность единого рынка ЕС, избежав при этом установления жесткой границы (между Ирландией и Северной Ирландией - ред.)", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, необходимо думать о превентивных мерах, которые будут приняты сразу же после Brexit, и следить за дальнейшей эволюцией этих мер.
"Для нас на данный момент backstop (страховочный план для ирландской границы - ред.) является единственным решением, которое позволяет соблюсти взятые нами в соответствии с международным правом обязательства. И это для нас единственное решение, которое позволит сохранить соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ред.)", - сказала Андреева.
"Мы готовы рассмотреть альтернативы при условии, что они будут соответствовать тем положениям (соглашения о Brexit - ред.), на основе которых мы будем работать", - уточнила представитель ЕК.
Страховочный план или backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.
Backstop, по мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, - главный недостаток соглашения по Brexit. Он требует заменить это условие, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза с соглашением.