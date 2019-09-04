Еврокомиссия и Ирландия продолжают сотрудничать в рамках переговоров о Brexit

Новости мира:В Еврокомиссии подтвердили верность страховочному плану для ирландской границы после Brexit.

Европейская комиссия (ЕК) на переговорах по Brexit готова рассмотреть альтернативы своему варианту страховочного плана для ирландской границы (backstop) при условии, что они будут совместимы с соглашением о выходе Великобритании из ЕС, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Комиссия и Ирландия продолжают сотрудничать в рамках переговоров о Brexit. Очевидно, что особое положение острова учитывается. Мы хотим сохранить целостность единого рынка ЕС, избежав при этом установления жесткой границы (между Ирландией и Северной Ирландией - ред.)", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, необходимо думать о превентивных мерах, которые будут приняты сразу же после Brexit, и следить за дальнейшей эволюцией этих мер.

"Для нас на данный момент backstop (страховочный план для ирландской границы - ред.) является единственным решением, которое позволяет соблюсти взятые нами в соответствии с международным правом обязательства. И это для нас единственное решение, которое позволит сохранить соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ред.)", - сказала Андреева.

"Мы готовы рассмотреть альтернативы при условии, что они будут соответствовать тем положениям (соглашения о Brexit - ред.), на основе которых мы будем работать", - уточнила представитель ЕК.

Страховочный план или backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

Backstop, по мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, - главный недостаток соглашения по Brexit. Он требует заменить это условие, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза с соглашением.