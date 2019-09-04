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Среда, 04.09.2019
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В Британии будут продолжать рассматривать законопроект о запрете "жесткого" Brexit

В Британии будут продолжать рассматривать законопроект о запрете "жесткого" Brexit
21:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:Британская палата общин проголосовала за продолжение рассмотрения законопроекта, запрещающего "жесткий" Brexit.

Депутаты Палаты общин британского парламента в среду проголосовали за то, чтобы рассмотреть во втором чтении законопроект, запрещающий правительству реализовывать Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky News.

За продолжение прений проголосовали 329 депутатов, против - 300.

Позднее, в 19:00 по местному времени (21:00 мск), ожидается второе голосование по законопроекту, и в случае одобрения он будет направлен в Палату лордов.

Также в среду ожидается, что в случае одобрения этого законопроекта правительство выступит с инициативой провести внеочередные парламентские выборы.

Накануне депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

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За предложение проголосовали 328 человек, против - 301, отмечали британские СМИ. Сторонники этого предложение предлагают добиваться переноса Brexit ещё на три месяца - до 31 января 2020 года.

Это стало чувствительным поражением для премьера Великобритании Бориса Джонсона, нацеленного на то, чтобы вывести страну из ЕС к 31 октября 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit.

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ЕС, Великобритания, Brexit.
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