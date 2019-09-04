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Brexit опять отложат?: Палата общин приняла законопроект о запрете выхода из ЕС без сделки

Brexit опять отложат?: Палата общин приняла законопроект о запрете выхода из ЕС без сделки
23:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky news.

"За" инициативу проголосовали 327 депутатов, а против - 299.

Таким образом, напоминает Sky news, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

Сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Что будет с Brexit: Еврокомиссия призывает готовиться к сценарию "no-deal"

Ранее телеканалу Sky News стало известно, что премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон, в связи со складывающейся ситуацией, заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

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ЕС, Великобритания, Палата общин, Brexit.
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