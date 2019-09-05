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Трое граждан Украины угрожали совершить теракт в Варшаве

Трое граждан Украины угрожали совершить теракт в Варшаве
00:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Польская полиция задержала троих граждан Украины угрожавшим терактом.

Польская полиция задержала трех граждан Украины – двух мужчин и женщину, которые на записанном видео в Интернете угрожали совершить в Варшаве теракт.

Об этом проинформировал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь польской полиции Мариуш Цярка.

"Благодаря быстрому и очень хорошему взаимодействию отделов, которые противодействуют киберпреступности главного управления полиции и полиции Варшавы, а затем криминалистов, мы подробно установили место нахождения этих лиц", - заявил Цярка.

Он добавил, что они были задержаны подразделением криминальной полиции в рамках действий по обеспечению безопасности международных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, состоявшихся 1 сентября в Варшаве.

Представитель полиции сообщил, что в месте пребывания граждан Украины было обнаружено оружие, которое передано на экспертизу. По предварительной информации, это оружие не является огнестрельным. Полиция допросила задержанных лиц.

Цярка также отметил, что задержанные лица должны принимать во внимание последствия своих действий.

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По его словам, если бы в момент действий контртеррористов эти люди имели в руках данное оружие, то операция могла бы завершиться трагически для них.

Как известно, во время памятных мероприятий в связи с 80-летием начала Второй мировой войны в Варшаве приняты усиленные меры безопасности: центр города был оцеплен полицией, в небе над центром польской столицы кружили полицейские вертолеты.

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Украина, Польша, Терроризм, Мариуш Цярка.
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