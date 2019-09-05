Антикоррупционное бюро допросило бывшего президента Латвии

Новости мира:Бывший президент Латвии проходит в статусе свидетеля в уголовном деле о коррупции.

Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис проходит в статусе свидетеля в уголовном деле, которое расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Об этом сообщает Delfi.

"Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник допросило бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса. Экс-президент находился в бюро и отвечал на вопросы следователей. Он в этом деле проходит в статусе свидетеля и подписал договор о неразглашении", - говорится в сообщении.

Пребывание Вейониса в офисе KNAB подтверждено и фотографиями агентства LETA, на которых виден автомобиль бывшего президента, который выезжает со двора бюро.

Как известно, во вторник представители десяти крупнейших строительных фирм Латвии побывали в здании KNAB. Их подозревают в картельном сговоре и взяточничестве. Сотрудники бюро побывали в Валмиерской думе и допросили бывшего политика Ингмара Лидаку. В свою очередь, представители Совета по конкуренции посетили офис компаний Merks и Rere grupa.

В сентябре 2018 года KNAB начал процесс о взяточничестве в крупных размерах, а также превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. Бюро полагает, что с 2015 до середины 2018 года крупные латвийские строительные компании подкупали должностных лиц, чтобы те принимали решения в их интересах. Суммы взяток составляли от 25 000 до нескольких сотен тысяч евро.