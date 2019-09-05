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Конте снова возглавил правительство Италии: Совет министров принял присягу

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Конте снова возглавил правительство Италии: Совет министров принял присягу
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Итальянское правительство во главе с Конте приняло присягу.

Церемония приведения к присяге нового правительства Италии, сформированного премьером Джузеппе Конте, состоялась в четверг утром в Квиринальском дворце в Риме в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

В совет министров вошли, в основном, представители партии "Движение пять звезд", которое присутствовало и в прежней правящей коалиции, а также - остававшейся до сих пор в оппозиции Демократической партии. Партия "Лига", ранее разорвавшая коалиционное соглашение с "Движением пять звезд", таким образом, теперь становится оппозиционной. 

В среду стало известно, что Конте сумел договориться о формировании новой правящей коалиции, благодаря чему остается на своем посту.

Министром иностранных дел стал лидер "Движения пять звезд" Луиджи Ди Майо, министром внутренних дел назначена Лучана Ламорджезе, министром экономики и финансов - Роберто Гуальтиери. Пост министра экономразвития получил Стефано Патуанелли, а пост министра обороны - Лоренцо Гуэрини.

В правительство вошел 21 министр. Оно стало самым "молодым" в истории Италии: средний возраст министров составляет 47 лет, отмечает итальянское телевидение. 

Лидеры популистского "Движения пять звезд", выступающего против "традиционных" итальянских партий, раньше неоднократно обещали, что никогда не пойдут на сотрудничество с Демократической партией.

По итогам последних выборов, возглавляемое Ди Майо движение сформировало коалицию с партией "Лига" Маттео Сальвини. Однако в августе Сальвини заявил, что коалиция де-факто распалась и потому следует организовать досрочные выборы. Опросы показывают, что в таком случае "Лига" легко одержала бы победу. Стремясь избежать такого сценария, "Движение пять звезд" и Демпартия начали переговоры о формировании нового правительства.

Сальвини регулярно критикует эти переговоры, подчеркивая, что единственное, в чем "Движение пять звезд" и Демократическая партия на самом деле согласны, - это ненависть к нему. По мнению лидера "Лиги", рано или поздно новая коалиция распадется, и тогда уже станет невозможно избежать выборов.

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"Компетенции там мало, зато много страха перед выборами. Друзья, мы уже работаем, и они не смогут долго избегать вердикта итальянцев. Пока будем стараться ограничивать ущерб (от работы нового правительства - ИФ) и готовимся к победе", - написал он о новом совете министров в Facebook.

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Италия, ЕС, Правительство, Евросоюз, Джузеппе Конте.
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