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Минским соглашениям - 5 лет: США призвали Россию выполнить обязательства

Минским соглашениям - 5 лет: США призвали Россию выполнить обязательства
12:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости мира:США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям.

Посольство США в Украине в пятую годовщину подписания Минского протокола призывает Россию выполнить обязательства, взятые в рамках договоренностей, и прекратить огонь на Донбассе.

"Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись немедленно прекратить огонь на Донбассе. Российская агрессия продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и соблюдать обязательства, взятые на себя при подписании Минских соглашений", - говорится в сообщении посольства в Твиттере в четверг.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Свои подписи под ним поставили экс-президент Украины Леонид Кучма, бывший посол России Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тельявини и главари подконтрольных Кремлю террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

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Минск, Петр Порошенко, Минские договоренности, Минский формат, Минский договор.
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