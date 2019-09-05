На фронте погиб украинский военный: били из запрещенных минометов и БМП

За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Опытно - из стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки- из минометов калибра 82 мм, неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиций объединенных сил вблизи Майорска по направлению "Шахты 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Шумел по направлению "Шахты 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около Южного по направлению "Шахты им.Гагарина" - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из стрелкового оружия, неподалеку Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций объединенных сил в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Южного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.