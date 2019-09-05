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На фронте погиб украинский военный: били из запрещенных минометов и БМП

На фронте погиб украинский военный: били из запрещенных минометов и БМП
07:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный.

За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Опытно - из стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки- из минометов калибра 82 мм, неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиций объединенных сил вблизи Майорска по направлению "Шахты 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Шумел по направлению "Шахты 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около Южного по направлению "Шахты им.Гагарина" - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из стрелкового оружия, неподалеку Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций объединенных сил в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Южного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Армия, ВСУ, Фронт, АТО, ООС.
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