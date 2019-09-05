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Таяние ледников: Швеция потеряла свой самый высокий пик

Таяние ледников: Швеция потеряла свой самый высокий пик
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Ранее самый высокий пик горы Кебнекайсе подтаял и оказался ниже северной вершины на 50 сантиметров.

Таяние ледников из-за высокой температуры привело к тому, что в Швеции появилась новая самая высокая точка страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал SVT.

Вплоть до 5 августа наивысшей точкой в стране значился южный пик горы Кебнекайсе, но из-за высокой температуры воздуха он подтаял и оказался ниже северной вершины на 50 сантиметров.

«То, что наивысший пик Швеции тает, имеет существенное символическое значение. Возможно, для окружающей среды не так важно, что один пик выше другого. Но это означает, что ледники тают, и, конечно, это очень важно», - отметил профессор гляциологии Стокгольмского университета Пер Хольмунд, который с 1981 года проводят измерения этой вершины.

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По словам Хольмунда, если зимой выпадет много снега, то соотношение высоты двух пиков может восстановиться. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН назвала период с 2015 по 2019 годы одним из самых жарких за всю историю наблюдений, и заявила, что в будущем «тепловые волны» только усилятся.

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Швеция, ООН, Глобальное потепления, Кебнекайсе.
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