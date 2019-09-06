Махинации с НДС стоили Евросоюзу более €137 миллиардов

Новости мира:Страны ЕС в 2017 году недополучили €137 миллиардов за счет махинаций с НДС.

Еврокомиссия обнародовала в четверг, 5 сентября, результаты исследования, которое свидетельствует, что только в течение 2017 г. в результате махинаций с НДС и в результате несовершенства налогового законодательства экономика ЕС недополучила более €137 млрд.

Это составляет 11,2 % от общего объема поступлений от налога на добавленную стоимость в странах Евросоюза, рассказала во время брифинга в четверг представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"В 2017 году страны ЕС не придерживались €137 млрд дохода, который должен поступить от НДС. Причиной стали махинации с НДС, операции по уходу от налогообложения, банкротства и несовершенства в системе взимания НДС. Это несколько меньшие потери, чем в предыдущем, в 2016 году (на 8 миллиардов евро), но они все еще являются огромными. Это еще раз доказывает необходимость масштабной реформы в ЕС по НДС, которую Еврокомиссия предложила еще в 2017 году", - отметила спикер Европейской Комиссии.

Наибольший разрыв между запланированными и полученными поступлениями от НДС зарегистрирован в Румынии (-36%), в Греции (-34%) и в Литве (-25%), наименьший – в Швеции, Люксембурге и на Кипре, где разрыв в получении НДС не превышал 1 процента от запланированного объема поступлений. В абсолютных показателях наибольший разрыв НДС был в Италии – здесь сумма недополученных налогов составила около 33,5 миллиардов евро.