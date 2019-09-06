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Джонсон намерен сделать все возможное, чтобы покинуть Евросоюз 31 октября

Джонсон намерен сделать все возможное, чтобы покинуть Евросоюз 31 октября
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джонсон заявил, что скорее "умрет в канаве", чем отсрочит Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить ЕС отсрочить Brexit.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон заявил, что скорее умрет в канаве, чем просит ЕС отсрочить Brexit после 31 октября", - говорится в сообщении.

В то же время, Джонсон отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка Brexit все же состоится.

Он заявил, что готов выйти из ЕС без соглашения, но лейбористы стремятся не допустить такого развития событий.

Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

Как известно, депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Парламент Великобритании примет решение по поводу проведения досрочных выборов

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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