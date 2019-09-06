Джонсон намерен сделать все возможное, чтобы покинуть Евросоюз 31 октября

Новости мира:Джонсон заявил, что скорее "умрет в канаве", чем отсрочит Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить ЕС отсрочить Brexit.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон заявил, что скорее умрет в канаве, чем просит ЕС отсрочить Brexit после 31 октября", - говорится в сообщении.

В то же время, Джонсон отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка Brexit все же состоится.

Он заявил, что готов выйти из ЕС без соглашения, но лейбористы стремятся не допустить такого развития событий.

Corbyn and his friends in Parliament don’t trust you to make this decision - but I do. Let’s put it to the people: more delay with Corbyn’s #SurrenderBill, or Brexit delivered on October 31stpic.twitter.com/q8tIwDMkcH — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2019

Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

Как известно, депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.