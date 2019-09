Джонсон намерен сделать все возможное, чтобы покинуть Евросоюз 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить ЕС отсрочить Brexit.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон заявил, что скорее умрет в канаве, чем просит ЕС отсрочить Brexit после 31 октября", - говорится в сообщении.

В то же время, Джонсон отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка Brexit все же состоится.

Он заявил, что готов выйти из ЕС без соглашения, но лейбористы стремятся не допустить такого развития событий.

Corbyn and his friends in Parliament don’t trust you to make this decision - but I do. Let’s put it to the people: more delay with Corbyn’s #SurrenderBill, or Brexit delivered on October 31stpic.twitter.com/q8tIwDMkcH

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2019