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Польша направила в США запрос на покупку "Джавелинов" и самолетов "Геркулес"

Польша направила в США запрос на покупку "Джавелинов" и самолетов "Геркулес"
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Польша хочет купить у США ракеты "Джавелин" и самолеты "Геркулес".

Военное руководство Польши обратилось с официальным запросом к США о приобретении современных противотанковых комплексов "Джавелин", а также военно-транспортных самолетов "Геркулес".

Об этом сообщило американское специализированное издание Defense News.

"Польша направила два запроса Агентству оборонного сотрудничества миноборны США относительно приобретения переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 "Джавелин", а также пять транспортных самолетов С-130Н "Геркулес" производства Lockheed Martin",- отмечается в сообщении со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

При этом уточняется, что польская сторона планирует приобрести 60 пусковых установок и около 185 ракет "Джавелин" для Сил территориальной обороны страны. Самолеты "Геркулес" должны поступить в ВВС Польши, которые уже имеют сейчас пять единиц C-130 модификации "E".

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Напомним, Республика Польша, которая является пограничной страной ЕС и блока НАТО, которая граничит с Россией. На протяжении последних лет страна прилагает усилия для усиления оборонных возможностей на фоне агрессии РФ в Восточной Европе.

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США, Польша, Lockheed Martin, Джавелин.
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