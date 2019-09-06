Польша направила в США запрос на покупку "Джавелинов" и самолетов "Геркулес"

Новости мира:Польша хочет купить у США ракеты "Джавелин" и самолеты "Геркулес".

Военное руководство Польши обратилось с официальным запросом к США о приобретении современных противотанковых комплексов "Джавелин", а также военно-транспортных самолетов "Геркулес".

Об этом сообщило американское специализированное издание Defense News.

"Польша направила два запроса Агентству оборонного сотрудничества миноборны США относительно приобретения переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 "Джавелин", а также пять транспортных самолетов С-130Н "Геркулес" производства Lockheed Martin",- отмечается в сообщении со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

При этом уточняется, что польская сторона планирует приобрести 60 пусковых установок и около 185 ракет "Джавелин" для Сил территориальной обороны страны. Самолеты "Геркулес" должны поступить в ВВС Польши, которые уже имеют сейчас пять единиц C-130 модификации "E".

Напомним, Республика Польша, которая является пограничной страной ЕС и блока НАТО, которая граничит с Россией. На протяжении последних лет страна прилагает усилия для усиления оборонных возможностей на фоне агрессии РФ в Восточной Европе.