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Британский парламент приостановит свою роботу

Британский парламент приостановит свою роботу
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Высокий суд Лондона признал законным предложение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

Высокий суд Лондона в пятницу, 6 сентября, не стал запрещать инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента страны.

Ранее аналогичное решение принял суд Шотландии, сообщает DW.

В то же время судьи постановили, что на это решение может быть подана апелляция в Верховный суд Британии. Ожидается, что там дело заслушают 17 сентября.

Напомним, британская королева Елизавета II согласилась на предложенную Джонсоном инициативу временно приостановить работу парламента. Поэтому после дебатов 9 сентября парламент приостановит деятельность и возобновит ее не раньше 14 октября - фактически за две недели до запланированного правительством выхода из состава Европейского Союза.

После того как Джонсон попросил у Елизаветы II одобрение на приостановление работы парламента, группа британских депутатов обратилась в суды Эдинбурга, Лондона и Белфаста с целью обжаловать этот шаг премьера. Парламентарии забросили Джонсону стремление обойти таким образом сопротивление парламента против выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Суд в Белфасте еще не принял решение.

Джонсон намерен сделать все возможное, чтобы покинуть Евросоюз 31 октября

Сам Джонсон в пятницу отметил, что не собирается уходить в отставку и будет добиваться нового соглашения с ЕС о Brexit. "Я поеду в Брюссель, я договорюсь о сделке и мы сделаем все, чтобы оставить ЕС 31 октября", - цитирует британского премьера агентство Reuters.

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Великобритания, Парламент, Суд, Лондон, Борис Джонсон.
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