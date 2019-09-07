Шойбе: "Северный поток-2" разрушает доверие между соседями

Новости мира:Вольфганг Шойбле поддерживает соседей Германии в вопросе строительства "Северного потока-2".

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле поддал критике политику Германии в отношении "Северного-потока 2". Он заявил, что понимает встревоженность восточных соседей, сообщает DW.

"Не учет мнения наших восточных соседей не относится к основам немецкой политики и в значительной степени разрушило доверие ", - написал Шойбле в своей статье для издания" Welt ", опубликованной в субботу, 7 сентября.

Однако, Шойбле заявил, что саботирование "Северного потока -2" также не приведет ни к чему хорошему и не есть разумным. "С общеевропейской точки зрения общий саботаж проекту также не является разумным решением".

Газопровод "Северный поток -2", который строят РФ и несколько европейских компаний, должен пройти по дну Балтийского моря. параллельно "Северному потоку -2".

Изначально, строительство должны были закончить уже в этом году. Однако, из-за блокировки Дании, которая не спешит выдавать нужные разрешения, строительство может затянуться на 8 месяцев. Также против строительства, активно выступают Украина, Польша, США и страны Балтии.

Противники газопровода есть и в Германии, однако их не много. В основном правительство поддерживает строительство. В тоже время, в Германии продолжают настаивать на том, что газ в Европу продожал поступать транзитом через территорию Украины.