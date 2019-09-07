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Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах

Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Французско-российские переговоры 9 сентября будут главным образом посвящены Украине.

Переговоры Франции и РФ в формате "2+2" 9 сентября будут иметь своей основной темой конфликт в Украине, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения на Донбассе - Ред.), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.

Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.

Париж об обмене удерживаемыми: Это демонстрирует желание РФ и Украины возобновить диалог

9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.

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Франция, Россия, Донбасс, Жан-Ива Ле Дриан.
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