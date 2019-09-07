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Париж об обмене удерживаемыми: Это демонстрирует желание РФ и Украины возобновить диалог

Париж об обмене удерживаемыми: Это демонстрирует желание РФ и Украины возобновить диалог
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Париже ожидают, что за обменом между РФ и Украиной вскоре последуют новые успехи.

Париж приветствовал субботний обмен заключенными между Россией и Украиной и выразил надежду на продолжение положительной тенденции для урегулирования ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.

"Франция, вместе с Германией, будет поддерживать усилия обеих сторон с целью добиться в последующие недели новых конкретных успехов", - цитируют французские СМИ заявление министра.

"Этот жест (обмен заключенными - Ред.) демонстрирует желание России и Украины возобновить диалог", - добавил министр.

Трамп об обмене удерживаемыми между Украиной и РФ: Очень хорошие новости

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Франция, Политзаключенные, Жан-Ив Ле Дриан, Обмен пленными.
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