Париж об обмене удерживаемыми: Это демонстрирует желание РФ и Украины возобновить диалог

Новости Украины:В Париже ожидают, что за обменом между РФ и Украиной вскоре последуют новые успехи.

Париж приветствовал субботний обмен заключенными между Россией и Украиной и выразил надежду на продолжение положительной тенденции для урегулирования ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.

"Франция, вместе с Германией, будет поддерживать усилия обеих сторон с целью добиться в последующие недели новых конкретных успехов", - цитируют французские СМИ заявление министра.

"Этот жест (обмен заключенными - Ред.) демонстрирует желание России и Украины возобновить диалог", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.