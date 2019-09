Трамп об обмене удерживаемыми между Украиной и РФ: Очень хорошие новости

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это "гигантским шагом к миру".

"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал он на своей странице в Твиттере.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019