МИД Нидерландов: Передачу Цемаха отложили, чтобы его успели допросить

Нидерланды допросили бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха по делу МН17 перед передачей его РФ.
Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в письме в парламент Нидерландов, которое было также направлено корреспонденту Укринформа в Гааге.
"Власть Украины пообещала отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность допросить Цемаха. Это произошло", - написал Блок.
В письме отмечается, что Нидерланды просили Украину не выдавать важного свидетеля по делу МН17 России и жалеют о передаче Цемаха РФ, потому что боятся, что теперь его невозможно будет привлечь к ответственности.
"Украина является важным партнером международной Совместной следственной группы (JIT) и в привлечении к ответственности лиц, ответственных за сбивание MH17, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН 2166. Правительство глубоко сожалеет, что Цемах был внесен в этот обмен под давлением Российской Федерации, и это означает, что он сейчас находится в России", - говорится в письме.
По словам Блока, правительство Нидерландов на самом высоком уровне несколько раз провело переговоры с украинской стороной, стараясь не допустить передачи Цемаха. Однако Россия настаивала на его передачи. Поэтому правительство Нидерландов в который раз отмечает, что Россия также обязана сотрудничать на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2166.
"Цемах является человеком, который представляет серьезный интерес для расследования дела MH17, и мы хотели бы, чтобы он был доступен, чтобы мы могли задавать ему вопросы", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге.
По ее словам, до тех пор, пока Цемах находился в Украине, он был доступен, а теперь есть сомнения, что после обмена будет возможность с ним контактировать.
Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу сбивания самолета рейса МН17.
Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО.