В Лондоне случилась перепалка между сторонниками и противниками Brexit

Новости мира:Сторонники и противники Brexit столкнулись в драке на площади Парламента в Лондоне.

В центре Лондона произошла перепалка между футбольнми фанатами, которые митинговали за Brexit и их оппонентами, которые выступают против выхода Британии из Евросоюза.

Об этом пишет Yahoo News.

"Сторонники и противники Brexit столкнулись на площади Парламента", - говорится в сообщении.

Проблемы начались, когда демонстранты с шествия про-Brexit, организованного Альянсом демократических футбольных лидеров (DFLA), бросили банку с пивом на участников шествия "Анти-Brexit за изменения".

Около 200 сторонников Brexit начали шествие в субботу утром.

Позже они пересеклись с участниками протеста против Brexit. Том Бруфатто, один из лидеров «Марша перемен», сказал: «Мы здесь, чтобы мирно демонстрировать и защитить нашу демократию. На нас трижды нападали. Мы уважаем право людей на протест, но не уважаем запугивания и агрессивность".

Напоминаем, Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.