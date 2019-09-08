Британский министр ушла в отставку из-за Brexit

Глава министерства по вопросам труда и пенсионеров Великобритании Амбер Рудд подала в отставку в знак протеста против притеснений консерваторов, которые проголосовали за запрет Brexit без соглашения с ЕС.
Об этом сообщает ВВС.
Она назвала давление на консерваторов "нарушением принципов демократии" и сообщила, что больше не верит в то, что правительство хотело покинуть Европейский союз с соглашением.
Напоминаем, Палата общин приняла законопроект, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.
В ответ Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября. Также он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем перенесет Brexit.
Провал Джонсона в парламенте связан с тем, что он потерял рабочее большинство после выхода очередного депутата из рядов Консервативной партии.