Британский министр ушла в отставку из-за Brexit

Новости мира:Министр труда и пенсий Великобритании подала в отставку.

Глава министерства по вопросам труда и пенсионеров Великобритании Амбер Рудд подала в отставку в знак протеста против притеснений консерваторов, которые проголосовали за запрет Brexit без соглашения с ЕС.

Об этом сообщает ВВС.

Она назвала давление на консерваторов "нарушением принципов демократии" и сообщила, что больше не верит в то, что правительство хотело покинуть Европейский союз с соглашением.

Напоминаем, Палата общин приняла законопроект, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В ответ Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября. Также он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем перенесет Brexit.

Провал Джонсона в парламенте связан с тем, что он потерял рабочее большинство после выхода очередного депутата из рядов Консервативной партии.