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Додон "выторговал" у Путина низкую цену на газ

Додон "выторговал" у Путина низкую цену на газ
10:35 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Молдова и Россия укрепляют двухсторонние экономические отношения в сфере энергетики.

Президент Молдовы Игорь Додон анонсировал договоренность с РФ о снижении цен на газ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление Додона, сделанное на его Facebook-страничке.

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение… Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится",- обещает Додон.

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Напомним, экономический блок в правительстве Молдовы входит в квоту проевропейского блока ACUM.

Однако коалиция ACUM с пророссийской партией социалистов, чьим лидером является Игорь Додон, уже вскоре должна треснуть вследствие приижающихся парламенских выборов.

При этом РФ, традиционно поддерживая социалистов, ранее неоднократно шла на торгове уступки Молдове (в частности – отменяла запреты на экспорт ряда агарных товаров), демонстрируя их как личные достижения Додона.

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Газ, Молдова, Россия, Владимир Путин, Игорь Додон.
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